Сегодня "Заря" встретится с "Фенербахче"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября, на одном из самых громких стадионов планеты "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле в рамках 5-го тура группы А розыгрыша Лиги Европы 2016/17 луганская "Заря" встретится с "Фенербахче", передает УНН.
На предматчевой пресс-конференции наставник турецкого клуба Дик Адвокат отметил, что украинский клуб является сложным соперником.
"Заря" - нелегкий соперник. Мы увидели, насколько компактно может играть оппонент. У них очень сильный командный дух. В первом матче нам удалось сыграть с ними вничью", - заявил Д.Адвокат.
В свою очередь, главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб пообещал сделать сюрприз для украинских болельщиков.
"Пока есть хоть малейший шанс, нужно помнить об этом, выходить и биться до последнего, что мы и постараемся сделать", - заявил наставник луганского клуба.
Напомним, 19 ноября на "Славутич Арене" в Запорожье в рамках 15-го тура Лиги Пари-Матч луганский ФК "Заря" принимал "Александрию". Футбольный матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.