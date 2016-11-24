Сьогодні "Зоря" зустрінеться з "Фенербахче"

На передматчевій прес-конференції наставник турецького клубу Дік Адвокат зазначив, що український клуб є складним суперником.

“Зоря” — нелегкий суперник. Ми побачили, наскільки компактно може грати опонент. У них дуже сильний командний дух. У першому матчі нам вдалося зіграти з ними внічию“, — заявив Д.Адвокат.

Натомість, головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб пообіцяв зробити сюрприз для українських вболівальників.

“Поки є хоч найменший шанс, потрібно пам’ятати про це, виходити і битися до останнього, що ми і постараємося зробити завтра”, — заявив наставник луганського клубу.

Нагадаємо, 19 листопада на “Славутич Арені” у Запоріжжі у рамках 15-го туру Лігі Парі-Матч луганський ФК “Зоря” приймав “Олександрію”. Футбольний матч закінчився з рахунком 1:2 на користь гостей.