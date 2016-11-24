Сьогодні "Зоря" зустрінеться з "Фенербахче"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, на одному з найголосніших стадіонів планети “Шюкрю Сараджоглу” у Стамбулі в рамках 5-го туру групи А розіграшу Ліги Європи 2016/17 луганська “Зоря” зустрінеться з “Фенербахче”, передає УНН.
На передматчевій прес-конференції наставник турецького клубу Дік Адвокат зазначив, що український клуб є складним суперником.
“Зоря” — нелегкий суперник. Ми побачили, наскільки компактно може грати опонент. У них дуже сильний командний дух. У першому матчі нам вдалося зіграти з ними внічию“, — заявив Д.Адвокат.
Натомість, головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб пообіцяв зробити сюрприз для українських вболівальників.
“Поки є хоч найменший шанс, потрібно пам’ятати про це, виходити і битися до останнього, що ми і постараємося зробити завтра”, — заявив наставник луганського клубу.
Нагадаємо, 19 листопада на “Славутич Арені” у Запоріжжі у рамках 15-го туру Лігі Парі-Матч луганський ФК “Зоря” приймав “Олександрію”. Футбольний матч закінчився з рахунком 1:2 на користь гостей.