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Сьогодні "Зоря" зустрінеться з "Фенербахче"

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, на одному з найголосніших стадіонів планети “Шюкрю Сараджоглу” у Стамбулі в рамках 5-го туру групи А розіграшу Ліги Європи 2016/17 луганська “Зоря” зустрінеться з “Фенербахче”, передає УНН.

Сьогодні "Зоря" зустрінеться з "Фенербахче"

На передматчевій прес-конференції наставник турецького клубу Дік Адвокат зазначив, що український клуб є складним суперником.

“Зоря” — нелегкий суперник. Ми побачили, наскільки компактно може грати опонент. У них дуже сильний командний дух. У першому матчі нам вдалося зіграти з ними внічию“, — заявив Д.Адвокат.

Натомість, головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб пообіцяв зробити сюрприз для українських вболівальників.

“Поки є хоч найменший шанс, потрібно пам’ятати про це, виходити і битися до останнього, що ми і постараємося зробити завтра”, — заявив наставник луганського клубу.

Нагадаємо, 19 листопада на “Славутич Арені” у Запоріжжі у рамках 15-го туру Лігі Парі-Матч луганський ФК “Зоря” приймав “Олександрію”. Футбольний матч закінчився з рахунком 1:2 на користь гостей.

Українські Національні Новини

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