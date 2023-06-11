Сегодня завершается регистрация на дополнительную сессию Национального мультипредметного теста

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 7458 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 48577 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 101957 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102172 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 242452 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127050 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117310 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 355770 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82891 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135276 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 158421 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 114495 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 15318 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95120 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 60332 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 242504 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 281636 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 355807 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 336896 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385275 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61107 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95863 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115245 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159121 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76468 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Сегодня завершается регистрация на дополнительную сессию Национального мультипредметного теста

Киев • УНН

 • 518988 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 12 июня, завершается регистрация на дополнительную сессию НМТ-2023. Правда, лица, которые были зарегистрированы на основную сессию, но по уважительным причинам не смогли принять в ней участие, в течение трех рабочих дней со дня ее проведения смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сегодня завершается регистрация на дополнительную сессию Национального мультипредметного теста

Решение о допуске лица к участию в НМТ во время дополнительных сессий принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования, Это не касается лиц, которые регистрируются в дополнительный период регистрации и желающих пройти НМТ в населенном пункте, в котором временные экзаменационные центры для проведения НМТ будут созданы только во время дополнительных сессий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление-2023: расширен перечень городов в США для прохождения мультитеста

Детали

Дополнительная сессия НМТ будет проведена с 11 по 24 июля.

Не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии для зарегистрированных участников появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения УМТ.

Информация о результатах дополнительной сессии будет размещена в персональных кабинетах участников Национального мультипредметного теста не позднее 29 июля 2023 года.

Напомним

Сейчас продолжается основная сессия НМТ, которая завершится 23 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66