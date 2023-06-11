Сегодня завершается регистрация на дополнительную сессию Национального мультипредметного теста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 12 июня, завершается регистрация на дополнительную сессию НМТ-2023. Правда, лица, которые были зарегистрированы на основную сессию, но по уважительным причинам не смогли принять в ней участие, в течение трех рабочих дней со дня ее проведения смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Решение о допуске лица к участию в НМТ во время дополнительных сессий принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования, Это не касается лиц, которые регистрируются в дополнительный период регистрации и желающих пройти НМТ в населенном пункте, в котором временные экзаменационные центры для проведения НМТ будут созданы только во время дополнительных сессий.
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Детали
Дополнительная сессия НМТ будет проведена с 11 по 24 июля.
Не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии для зарегистрированных участников появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения УМТ.
Информация о результатах дополнительной сессии будет размещена в персональных кабинетах участников Национального мультипредметного теста не позднее 29 июля 2023 года.
Напомним
Сейчас продолжается основная сессия НМТ, которая завершится 23 июня.