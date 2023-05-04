Вступ-2023: розширено перелік міст у США для проходження мультитесту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Потенційні вступники до закладів вищої освіти в Україні матимуть змогу пройти національний мультипредметний тест в містах Г’юстоні й Детройті у США, заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УНН.
Цитата
«Наші партнери в США відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо розширення міст, де відкрито спеціально обладнані комп’ютерні центри. Тож потенційні вступники матимуть змогу пройти тестування в містах Г’юстоні й Детройті», – повідомили в УЦОЯО.
Деталі
У центрі уточнили, що йдеться про проходження НМТ під час додаткової сесії.
І подякували посольству України в США, Університету Г’юстон-Клір-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школі Українознавства Товариства «Рідна Школа» в Детройті "за те, що зважили на велику потребу в проведенні тестувань для українських вступників, які наразі перебувають у їхніх країнах, і підтримали нас в організації вступних випробувань для них".
В УЦОЯО вказали, що якщо абітурієнт вже створив персональний кабінет і вибрав із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш відповідна локація, - після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року можна змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ.
Перелік країн, у яких вступники матимуть змогу пройти тестування, вказаний за посиланням.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ-2023: можливість для здачі мультитесту у Польщі та Німеччині розширили