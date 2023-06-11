Сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію Національного мультипредметного тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні, 12 червня, завершується реєстрація на додаткову сесію НМТ-2023. Щоправда, особи, які були зареєстровані на основну сесію, але з поважних причин не змогли взяти у ній участь, протягом трьох робочих днів з дня її проведення матимуть змогу зареєструватися на додаткову сесію, повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Рішення про допуск особи до участі в НМТ під час додаткових сесій приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти, Це не стосується осіб, які реєструються в додатковий період реєстрації та які бажають пройти НМТ у населеному пункті, у якому тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ буде створено лише під час додаткових сесій.
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Деталі
Додаткова сесія НМТ буде проведена з 11 по 24 липня.
Не пізніше ніж за три календарних дні до початку проведення додаткової сесії для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.
Інформацію про результати додаткової сесії буде розміщено в персональних кабінетах учасників Національного мультипредметного тесту не пізніше 29 липня 2023 року.
Нагадаємо
Нині триває основна сесія НМТ, яка завершиться 23 червня.