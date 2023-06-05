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НМТ-2023: початок основної сесії, відкриття реєстрації на додаткову. Що варто знати

Київ • УНН

 • 983832 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні, 5 червня, стартує основна сесія Національного мультипредметного тесту, а також відкривається реєстрація на додаткову сесію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

НМТ-2023: початок основної сесії, відкриття реєстрації на додаткову. Що варто знати

Основні сесії національного мультипредметного тесту проходитимуть протягом червня в Україні та в 47 містах 30 інших країн.

Коли розпочнеться тестування, кого можуть не допустити до участі в НМТ

Зазначається, що тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади.

В усіх містах США та Канади НМТ розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто о 08:00 у Сакраменто, о 09:00 в Едмонтоні, о 10:00 у Х’юстоні, об 11:00 у Детройті, Нью-Йорку та Торонто, о 12:00 у Монктоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ-2023: розширено перелік міст у США для проходження мультитесту

Детально про початок НМТ в інших країнах модна дізнатися за посиланням на сайті УЦОЯО.

Допуск до Тимчасових екзаменаційних центрів розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 10 хвилин до початку тестування.

Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал  документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в «Дії».

Якщо особа запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, то допуску до НМТ не буде.

Поради учасникам НМТ

Важливо взяти із собою ручку і за бажанням пляшечку питної води. Паперові чернетки будуть надані учасникам в аудиторії тестування.

В УЦОЯО вкотре нагадали, що з міркувань безпеки не публікують інформації про те, де на території України відбудуться тестування. Знову озвучили рекомендацію часникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування.

Реєстрація на додаткову сесію

Також сьогодні, 5 червня, розпочинається реєстрація на додаткову сесію НМТ, яка завершиться 12 червня.

Податися на додаткову сесію можуть також особи, які були зареєстровані на основну сесію НМТ, але з поважних причин не змогли взяти у ній участь, розпочати чи завершити складання тесту.

На це для таких осіб відводиться 3 дні. Запізнення на НМТ поважною причиною не вважається.

Нагадаємо

В Україні розпочалася вступна кампанія до магістратури.

 

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