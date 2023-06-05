НМТ-2023: початок основної сесії, відкриття реєстрації на додаткову. Що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні, 5 червня, стартує основна сесія Національного мультипредметного тесту, а також відкривається реєстрація на додаткову сесію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Основні сесії національного мультипредметного тесту проходитимуть протягом червня в Україні та в 47 містах 30 інших країн.
Коли розпочнеться тестування, кого можуть не допустити до участі в НМТ
Зазначається, що тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади.
В усіх містах США та Канади НМТ розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто о 08:00 у Сакраменто, о 09:00 в Едмонтоні, о 10:00 у Х’юстоні, об 11:00 у Детройті, Нью-Йорку та Торонто, о 12:00 у Монктоні.
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Детально про початок НМТ в інших країнах модна дізнатися за посиланням на сайті УЦОЯО.
Допуск до Тимчасових екзаменаційних центрів розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 10 хвилин до початку тестування.
Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в «Дії».
Якщо особа запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, то допуску до НМТ не буде.
Поради учасникам НМТ
Важливо взяти із собою ручку і за бажанням пляшечку питної води. Паперові чернетки будуть надані учасникам в аудиторії тестування.
В УЦОЯО вкотре нагадали, що з міркувань безпеки не публікують інформації про те, де на території України відбудуться тестування. Знову озвучили рекомендацію часникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування.
Реєстрація на додаткову сесію
Також сьогодні, 5 червня, розпочинається реєстрація на додаткову сесію НМТ, яка завершиться 12 червня.
Податися на додаткову сесію можуть також особи, які були зареєстровані на основну сесію НМТ, але з поважних причин не змогли взяти у ній участь, розпочати чи завершити складання тесту.
На це для таких осіб відводиться 3 дні. Запізнення на НМТ поважною причиною не вважається.
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