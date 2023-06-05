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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НМТ-2023: начало основной сессии, открытие регистрации на дополнительную. Что стоит знать

Киев • УНН

 • 983832 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня, 5 июня, стартует основная сессия Национального мультипредметного теста, а также открывается регистрация на дополнительную сессию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

НМТ-2023: начало основной сессии, открытие регистрации на дополнительную. Что стоит знать

Основные сессии национального мультипредметного теста будут проходить в течение июня в Украине и в 47 городах 30 других стран.

Когда начнется тестирование, кого могут не допустить к участию в НМТ

Отмечается, что тестирование будет проходить в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США и Канады.

Во всех городах США и Канады НМТ будут начинать в 18:00 по Киеву, то есть в 08:00 в Сакраменто, в 09:00 в Эдмонтоне, в 10:00 в Х’юстоне, в 11:00 в Детройте, Нью-Йорке и Торонто, в 12:00 в Монктоне.

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Подробно о начале НМТ в других странах можно узнать по ссылке на сайте УЦОКО.

Допуск во Временные экзаменационные центры начнут за 30 минут и прекратят за 10 минут до начала тестирования.

Для допуска в ТЭЦ нужно предьявить сертификат участника НМТ и оригинал  документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в «Дії».

Если лицо опоздает или при входе в ТЭЦ не предьявит документа, удостоверяющего личность, то допуска к НМТ не будет.

Советы участникам НМТ

Важно взять с собой ручку и по желанию бутылочку питьевой воды. Бумажные черновики будут предоставлены участникам в аудитории тестирования.

В УЦОКО в очередной раз напомнили, что из соображений безопасности не публикуют информацию о том, где на территории Украины пройдут тестирования. Снова озвучили рекомендацию ученикам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование.

Регистрация на дополнительную сессию

Также сегодня, 5 июня, начинается регистрация на дополнительную сессию НМТ, которая завершится 12 июня.

Податься на дополнительную сессию могут также лица, которые были зарегистрированы на основную сессию НМТ, но по уважительным причинам не смогли принять в ней участие, начать или завершить сдачу теста.

На это для таких лиц отводится 3 дня. Опоздание на УМТ уважительной причиной не считается.

Напомним

В Украине началась вступительная кампания в магистратуру.

 

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