Сегодня завершится четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58079 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106226 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107323 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100396 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105283 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102541 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145809 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116374 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Сегодня завершится четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся поединки в группах Е, F, G, H, сообщает УНН.

В квартете Н к "Тоттенхэма" на "Уэмбли" пожалует мадридский "Реал". Победитель встречи получит досрочную путевку в 1/8 финала соревнований, ведь в коллективов по 7 набранных баллов. В ближайших оппонентов лишь по 1 пункту.

Оба предыдущих гостевых матча против "Тоттенхэма" "Реал" выиграл со счетом 1:0 - в 1985 и 2011 годах. Кроме того, в пяти домашних матчах на "Уэмбли" "шпоры" неизменно пропускали.

В другом противостоянии квартета за первую победу в соревнованиях поборется клуб украинца Андрея Ярмоленко дортмундская "Боруссия" к которой в гости пожалует кипрский "АПОЭЛ". Сейчас "АПОЭЛ" ни разу не выиграл в Германии - 1 ничья и 7 поражений.

Также сегодня встретятся:

"Бешикташ" - "Монако";

"Ливерпуль" - "Марибор";

"Наполи" - "Манчестер Сити";

"Порту" - РБ "Лейпциг";

"Севилья" - "Спартак";

Напомним, сегодня "Шахтер" дома примет в Харькове принимать нидерландский "Фейеноорд".

Украинские Национальные Новости

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