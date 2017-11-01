Сегодня завершится четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов

В квартете Н к "Тоттенхэма" на "Уэмбли" пожалует мадридский "Реал". Победитель встречи получит досрочную путевку в 1/8 финала соревнований, ведь в коллективов по 7 набранных баллов. В ближайших оппонентов лишь по 1 пункту.

Оба предыдущих гостевых матча против "Тоттенхэма" "Реал" выиграл со счетом 1:0 - в 1985 и 2011 годах. Кроме того, в пяти домашних матчах на "Уэмбли" "шпоры" неизменно пропускали.

В другом противостоянии квартета за первую победу в соревнованиях поборется клуб украинца Андрея Ярмоленко дортмундская "Боруссия" к которой в гости пожалует кипрский "АПОЭЛ". Сейчас "АПОЭЛ" ни разу не выиграл в Германии - 1 ничья и 7 поражений.

Также сегодня встретятся:

"Бешикташ" - "Монако";

"Ливерпуль" - "Марибор";

"Наполи" - "Манчестер Сити";

"Порту" - РБ "Лейпциг";

"Севилья" - "Спартак";

Напомним, сегодня "Шахтер" дома примет в Харькове принимать нидерландский "Фейеноорд".