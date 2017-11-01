Сьогодні завершиться четвертий тур групового раунду Ліги чемпіонів

У квартеті Н до "Тотенхема" на "Вемблі" завітає мадридський "Реал". Переможець зустрічі здобуде дострокову путівку до 1/8 фіналу змагань, адже у колективів по 7 набраних балів. У найближчих опонентів лише по 1 пункту.

Обидва попередні гостьових матчі проти "Тотенхема" "Реал" виграв з рахунком 1:0 - у 1985 і 2011 роках. Крім того, у п'яти домашніх матчах на "Вемблі" "шпори" незмінно пропускали.

В іншому протистоянні квартету за першу перемогу в змаганнях побореться клуб українця Андрія Ярмоленка дортмундська "Борусія" до якої в гості завітає кіпрський "АПОЕЛ". Наразі "АПОЕЛ" жодного разу не виграв у Німеччині – 1 нічия та 7 поразок.

Також сьогодні зустрінуться:

"Бешикташ" – "Монако";

"Ліверпуль" – "Марібор";

"Наполі" – "Манчестер Сіті";

"Порту" – РБ "Лейпциг";

"Севілья" – "Спартак";

Нагадаємо, сьогодні "Шахтар" вдома прийматиме у Харкові прийматиме нідерландський "Фейєноорд".