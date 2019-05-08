Сегодня заседание по делу экс-беркутовца Марчука не произошло
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня, судебное заседание по делу командира подразделения "Беркут" Руслана Марчука по обвинению бывшего руководителя спецподразделения "Беркут" Руслана Марчука в разгоне евромайдана было отложено. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Шевченковского районного суда Киева.
"Судебное заседание (по делу командира подразделения "Беркут" Руслана Марчука в Шевченковском районном суде г. Киева, на котором должно было состояться допрос последнего потерпевшего по этому делу - Сергея Мельниченко-ред.) отложили в связи с неявкой прокурора", - сказали в пресс-службе.
Также, отметили, что дата переноса пока не известна.
Напомним, в 2018 году управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему милиционеру за превышение служебных обязанностей и служебный подлог.