Сьогодні засідання у справі екс-беркутівця Марчука не відбулося
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні,судове засідання у справі командира підрозділу "Беркут" Руслана Марчука за обвинуваченням колишнього керівника спецпідрозділу "Беркут" Руслана Марчука у розгоні Євромайдану було відкладено. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Шевченківського районного суду Києва.
"Судове засідання (у справі командира підрозділу "Беркут" Руслана Марчука у Шевченківському районному суді м. Києва, на якому повинно було відбутися допит останнього потерпілого по цій справі - Сергія Мельниченка –ред.) відклали у зв’язку з неявкою прокурора", - сказали в прес-службі.
Також, зазначили, що дата перенесення наразі не відома.
Нагадаємо, у 2018 році управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України повідомило про підозру колишньому міліціонеру за перевищення службових обов'язків та службове підроблення.