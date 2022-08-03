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Сегодня мало только сочувствовать Украине, нужно помогать делами – Зеленский

Сегодня мало только сочувствовать Украине, нужно помогать делами – Зеленский

Киев • УНН

 • 84530 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня мало только сочувствовать Украине – нужно помогать делами, в том числе противодействовать российской пропаганде в странах Азии и Африки. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед студентами и преподавателями вузов Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт ОП.

Цитата

"Это борьба автократии против демократии. Поэтому нельзя стоять в стороне, если ты защищаешь общие с Украиной принципы. Я уверен, что в мире большинство людей и стран защищают те же ценности, которые мы обороняем сегодня на поле боя ценой собственной жизни" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас мало лишь сочувствовать Украине и украинцам – нужна действенная поддержка.

"Мы благодарны за это, за поддержку словом, но, конечно, нужна поддержка делами. Чтобы победить тиранию, нужно быть очень конкретными. И прямо сейчас. Ведь ежеминутно, ежечасно, ежесуточно мы теряем самое главное, что нам дала планета Земля, Бог и наши родители, – это жизнь людей", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил австралийских граждан, которые поддерживают Украину как волонтеры и передают гуманитарную помощь.

Он также отметил, что сейчас в мире разворачивается информационная война, поскольку у россии есть большая пропагандистская машина, на финансирование которой тратят миллиардные бюджеты.

"Нам все понятно о россии. Мы знаем, что враг пришел на нашу землю. Но в разных уголках мира, расположенных далеко от Украины – на Африканском континенте, в Азии, – Россия распространяет дезинформацию о том, что они ни на кого не напали. И в некоторых уголках мира это работает. Даже после восьми лет войны люди не могут открыть свое сердце правде. Иногда их устраивает, иногда их бизнес-интересы для них более весомы при принятии решений, чем человеческая жизнь", – объяснил Зеленский.

В связи с этим глава Украинского государства призвал студентов, молодежь, которая активно пользуется социальными сетями, распространять в своих странах правдивую информацию об Украине и о том, что с ней происходит.

Дополнение

Зеленский заявил, что мир должен сделать выбор: прекращение зверств рф или очередные взрывы российских бомб.

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