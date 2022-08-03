Сьогодні замало лише співчувати Україні, потрібно допомагати справами – Зеленський

Цитата

"Це боротьба автократії проти демократії. Тому не можна стояти осторонь, якщо ти захищаєш спільні з Україною принципи. Я впевнений, що у світі більшість людей і країн захищає ті самі цінності, які ми боронимо сьогодні на полі бою ціною власного життя", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що зараз замало лише співчувати Україні та українцям – потрібна дієва підтримка.

"Ми вдячні за це, за підтримку словом, але, звичайно, потрібна підтримка справами. Щоб перемогти тиранію, треба бути дуже конкретними. І просто зараз. Адже щохвилини, щогодини, щодоби ми втрачаємо найголовніше, що нам дала планета Земля, Бог і наші батьки, – це життя людей", – сказав Зеленський.

Президент подякував австралійським громадянам, які підтримують Україну як волонтери та передають гуманітарну допомогу.

Він також зазначив, що нині у світі розгортається інформаційна війна, оскільки росія має велику пропагандистську машину, на фінансування якої витрачають мільярдні бюджети.

"Нам усе зрозуміло про росію. Ми знаємо, що ворог прийшов на нашу землю. Але в різних куточках світу, які розташовані далеко від України – на Африканському континенті, в Азії, – росія поширює дезінформацію про те, що вони ні на кого не напали. І в деяких куточках світу це працює. Навіть після восьми років війни люди не можуть відкрити своє серце правді. Іноді їх влаштовує, іноді їхні бізнес-інтереси для них вагоміші при ухваленні рішень, ніж життя людей", – пояснив Зеленський.

У зв’язку з цим глава Української держави закликав студентів, молодь, яка активно користується соціальними мережами, поширювати у своїх країнах правдиву інформацію про Україну й те, що з нею відбувається.

Доповнення

Зеленський заявив, що світ має зробити вибір: припинення звірств рф або чергові вибухи російських бомб.