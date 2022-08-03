Сьогодні замало лише співчувати Україні, потрібно допомагати справами – Зеленський

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28077 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72897 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115774 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167412 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165365 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167359 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145732 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114663 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107878 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304419 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118283 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88100 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175155 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75098 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63302 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175159 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304419 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566540 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510731 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32455 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88100 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118283 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141845 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155434 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Сьогодні замало лише співчувати Україні, потрібно допомагати справами – Зеленський

Сьогодні замало лише співчувати Україні, потрібно допомагати справами – Зеленський

Київ • УНН

 • 84531 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні замало лише співчувати Україні – потрібно допомагати справами, зокрема протидіяти російській пропаганді у країнах Азії та Африки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу перед студентами і викладачами вишів Австралії, передає УНН із посиланням на сайт ОП.

Цитата

"Це боротьба автократії проти демократії. Тому не можна стояти осторонь, якщо ти захищаєш спільні з Україною принципи. Я впевнений, що у світі більшість людей і країн захищає ті самі цінності, які ми боронимо сьогодні на полі бою ціною власного життя", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що зараз замало лише співчувати Україні та українцям – потрібна дієва підтримка.

"Ми вдячні за це, за підтримку словом, але, звичайно, потрібна підтримка справами. Щоб перемогти тиранію, треба бути дуже конкретними. І просто зараз. Адже щохвилини, щогодини, щодоби ми втрачаємо найголовніше, що нам дала планета Земля, Бог і наші батьки, – це життя людей", – сказав Зеленський.

Президент подякував австралійським громадянам, які підтримують Україну як волонтери та передають гуманітарну допомогу.

Він також зазначив, що нині у світі розгортається інформаційна війна, оскільки росія має велику пропагандистську машину, на фінансування якої витрачають мільярдні бюджети.

"Нам усе зрозуміло про росію. Ми знаємо, що ворог прийшов на нашу землю. Але в різних куточках світу, які розташовані далеко від України – на Африканському континенті, в Азії, – росія поширює дезінформацію про те, що вони ні на кого не напали. І в деяких куточках світу це працює. Навіть після восьми років війни люди не можуть відкрити своє серце правді. Іноді їх влаштовує, іноді їхні бізнес-інтереси для них вагоміші при ухваленні рішень, ніж життя людей", – пояснив Зеленський.

У зв’язку з цим глава Української держави закликав студентів, молодь, яка активно користується соціальними мережами, поширювати у своїх країнах правдиву інформацію про Україну й те, що з нею відбувається.

Доповнення

Зеленський заявив, що світ має зробити вибір: припинення звірств рф або чергові вибухи російських бомб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27