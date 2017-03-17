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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141802 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121789 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107017 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107851 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Сегодня заканчивается регистрация для участия в ВНО

Сегодня заканчивается регистрация для участия в ВНО

Киев • УНН

 • 8427 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, завершается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.

Так, 17 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании.

Напомним, по состоянию на 14 марта для участия в ВНО зарегистрировано 181732 человека .

Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области (15 991), Киеве (13456), Харьковской (13 349), Львовской (12162), Одесской (11492) областях.

Больше всего человек выразили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе - 181 232, истории Украины - 137 228, математики - 86 336. Четвертым по популярности предметом остается - биология (66459), пятым - английский язык (64478).

Напомним, для участников ВНО создали мобильное приложение .

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