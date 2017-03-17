Сегодня заканчивается регистрация для участия в ВНО

Так, 17 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании.

Напомним, по состоянию на 14 марта для участия в ВНО зарегистрировано 181732 человека .

Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области (15 991), Киеве (13456), Харьковской (13 349), Львовской (12162), Одесской (11492) областях.

Больше всего человек выразили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе - 181 232, истории Украины - 137 228, математики - 86 336. Четвертым по популярности предметом остается - биология (66459), пятым - английский язык (64478).

Напомним, для участников ВНО создали мобильное приложение .