Сегодня заканчивается регистрация для участия в ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, завершается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.
Так, 17 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании.
Напомним, по состоянию на 14 марта для участия в ВНО зарегистрировано 181732 человека .
Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области (15 991), Киеве (13456), Харьковской (13 349), Львовской (12162), Одесской (11492) областях.
Больше всего человек выразили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе - 181 232, истории Украины - 137 228, математики - 86 336. Четвертым по популярности предметом остается - биология (66459), пятым - английский язык (64478).
Напомним, для участников ВНО создали мобильное приложение .