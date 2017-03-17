Сьогодні закінчується реєстрація для участі в ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, завершується реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
Так, 17 березня — останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
Нагадаємо, станом на 14 березня для участі в ЗНО зареєстровано 181 732 особи.
Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Києві (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.
Найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови і літератури — 181 232, історії України — 137 228, математики — 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається — біологія (66 459), п’ятим — англійська мова (64 478).
Нагадаємо, для учасників ЗНО створили мобільний додаток.