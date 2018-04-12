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в Зоне АТО зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ - штаб

Киев  •  УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался, и по состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных минского договоренностям 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, а в районе Луганского - стрелял из БМП. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановка.

На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в районе Шахты "Бутовка". С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляны защитники Водяного. Также гранатометы, снайперскую и стрелковое оружие противник применил по защитникам Авдеевки, вооружение БМП - в районе Талаковка, крупнокалиберные пулеметы - вблизи Павлополь, Песков и опытно, а стрелковое оружие - неподалеку Марьинки и Лебединского.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Напомним, наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в аэропорту в Луганске.

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