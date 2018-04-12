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В зоні АТО зафіксовано 28 обстрілів позицій ВСУ - штаб

Київ • УНН

 • 9275 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався, і станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Зокрема на Луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, а в районі Луганського — стріляв з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях в районі Шахти “Бутівка”. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстріляні оборонці Водяного. Також гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Авдіївки, озброєння БМП — в районі Талаківки, великокаліберні кулемети — поблизу Павлополя, Пісків та Опитного, а стрілецьку зброю — неподалік Мар’їнки та Лебединського.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних Сил України.

Нагадаємо, спостерігачами СММ ОБСЄ задокументовано майже чотири десятка одиниць бронетехніки на летовищі у Луганську.

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