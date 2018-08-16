Сегодня с 22:00 Крещатик закроют из-за репетиции парада

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 15688 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 43511 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 26953 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 71459 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 148191 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 251776 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 192088 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 256776 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283027 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223082 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 51678 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 57244 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 50167 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 46366 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 25960 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 17671 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 323811 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 292681 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 377395 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 530382 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 2026 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 13602 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 51133 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 256739 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 95265 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сегодня с 22:00 Крещатик закроют из-за репетиции парада

Киев • УНН

 • 11092 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. С 22:00 в четверг, 16 августа, движение транспорта по улице Крещатик будет временно закрыто. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

Сегодня с 22:00 Крещатик закроют из-за репетиции парада

“Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик”, — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения произойдут в расписании и маршруте движения общественного транспорта. Так, движение автобусов маршрута № 114 будет организовано следующим образом:

  • от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. В. Лобановского;
  • от железнодорожного вокзала “Центральный” — ул. Симона Петлюры — б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) — б-р Т. Шевченко — ул. Владимирская — Владимирский проезд — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — б-р Т. Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал “Центральный”.

Кроме того, изменится движение автобусов маршрута № 24 они будут ходить по измененному маршруту:

  • от железнодорожного вокзала “Центральный” до станции метрополитена “Площадь Льва Толстого”;
  • от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.

Ранее появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

Напомним, в Киеве перекроют движение 18, 20 и 22 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43