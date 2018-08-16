Сегодня с 22:00 Крещатик закроют из-за репетиции парада
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С 22:00 в четверг, 16 августа, движение транспорта по улице Крещатик будет временно закрыто. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
“Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик”, — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения произойдут в расписании и маршруте движения общественного транспорта. Так, движение автобусов маршрута № 114 будет организовано следующим образом:
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- от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. В. Лобановского;
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- от железнодорожного вокзала “Центральный” — ул. Симона Петлюры — б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) — б-р Т. Шевченко — ул. Владимирская — Владимирский проезд — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — б-р Т. Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал “Центральный”.
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Кроме того, изменится движение автобусов маршрута № 24 они будут ходить по измененному маршруту:
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- от железнодорожного вокзала “Центральный” до станции метрополитена “Площадь Льва Толстого”;
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- от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.
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