Сегодня с 22:00 Крещатик закроют из-за репетиции парада

“Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик”, — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения произойдут в расписании и маршруте движения общественного транспорта. Так, движение автобусов маршрута № 114 будет организовано следующим образом:



от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. В. Лобановского;



от железнодорожного вокзала “Центральный” — ул. Симона Петлюры — б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) — б-р Т. Шевченко — ул. Владимирская — Владимирский проезд — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — б-р Т. Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал “Центральный”.



Кроме того, изменится движение автобусов маршрута № 24 они будут ходить по измененному маршруту:



от железнодорожного вокзала “Центральный” до станции метрополитена “Площадь Льва Толстого”;



от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.



Ранее появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

Напомним, в Киеве перекроют движение 18, 20 и 22 августа.