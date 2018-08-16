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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12811 перегляди

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Сьогодні з 22:00 Хрещатик закриють через репетицію параду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Із 22:00 у четвер, 16 серпня, рух транспорту вулицею Хрещатик буде тимчасово закрито. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.

Сьогодні з 22:00 Хрещатик закриють через репетицію параду

“Сьогодні, 16 серпня, із 22:00 до 24:00 у зв’язку із проведенням тренувань парадних розрахунків буде закрито рух транспорту вулицею Хрещатик”, — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни відбудуться у розкладі і маршруті руху громадського транспорту. Так, Рух автобусів маршруту № 114 буде організовано таким чином:

  • від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського;
  • від залізничного вокзалу “Центральний” — вул. Симона Петлюри — б-р Т. Шевченка (розворот на перетині з вул. Пушкінською) — б-р Т. Шевченка — вул. Володимирська — Володимирський проїзд — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — б-р Т. Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал “Центральний”.

Крім того, зміниться рух автобусів маршруту № 24, вони ходитимуть за зміненим маршрутом:

  • від залізничного вокзалу “Центральний” до станції метрополітену “Площа Льва Толстого”;
  • від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі.

Раніше з’явилась програма святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.

Нагадаємо, у Києві перекриють рух 18, 20 та 22 серпня.

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