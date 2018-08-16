Сьогодні з 22:00 Хрещатик закриють через репетицію параду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Із 22:00 у четвер, 16 серпня, рух транспорту вулицею Хрещатик буде тимчасово закрито. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
“Сьогодні, 16 серпня, із 22:00 до 24:00 у зв’язку із проведенням тренувань парадних розрахунків буде закрито рух транспорту вулицею Хрещатик”, — йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни відбудуться у розкладі і маршруті руху громадського транспорту. Так, Рух автобусів маршруту № 114 буде організовано таким чином:
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- від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського;
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- від залізничного вокзалу “Центральний” — вул. Симона Петлюри — б-р Т. Шевченка (розворот на перетині з вул. Пушкінською) — б-р Т. Шевченка — вул. Володимирська — Володимирський проїзд — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — б-р Т. Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал “Центральний”.
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Крім того, зміниться рух автобусів маршруту № 24, вони ходитимуть за зміненим маршрутом:
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- від залізничного вокзалу “Центральний” до станції метрополітену “Площа Льва Толстого”;
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- від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі.
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Нагадаємо, у Києві перекриють рух 18, 20 та 22 серпня.