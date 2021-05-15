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Сегодня WhatsApp начнет ограничивать работу приложения у пользователей, которые не приняли новые правила

Киев • УНН

 • 17417 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Пользователей WhatsApp, которые не согласятся принять новые правила политики конфиденциальности, отныне будут постепенно отключать от мессенджера. Об этом информируют в справочном центре WhatsApp, пишет УНН.

Сегодня WhatsApp начнет ограничивать работу приложения у пользователей, которые не приняли новые правила

Детали

Напоминание о новой политике конфиденциальности мессенджера скоро станет постоянным, и для пользователей, которые ее не приняли, пользования WhatsApp ограничат.

Сначала мессенджер заблокирует доступ к списку бесед, но позволит принимать входящие видео и аудиодзвинкы, а также открывать сообщения и отвечать на них через уведомления. Через несколько недель WhatsApp заблокирует и отвечать на входящие звонки и отправлять сообщения. Однако удалять аккаунт мессенджер не будет.

Напомним

WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности еще в феврале и предупреждал, что пользователи, которые ее не примут, будут ограничении в пользование мессенджером.

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