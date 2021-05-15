Сьогодні WhatsApp обмежуватиме роботу додатка у користувачів, які не прийняли нові правила
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Користувачів WhatsApp, які не погодяться прийняти нові правила політики конфіденційності, відсьогодні будуть поступово від'єднувати від месенджера. Про це інформують у довідковому центрі WhatsApp, пише УНН.
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Нагадування про нову політику конфіденційності месенджера скоро стане постійним, і для користувачів, які її не прийняли, користування WhatsApp обмежать.
Спочатку месенджер заблокує доступ до списку бесід, але дозволить приймати вхідні відео- й аудіодзвінки, а також відкривати повідомлення й відповідати на них через сповіщення. Через кілька тижнів WhatsApp заблокує і можливість відповідати на вхідні дзвінки й надсилати повідомлення. Проте видаляти обліковий запис месенджер не буде.
Нагадаємо
WhatsApp ввів нову політику конфіденційності ще в лютому і попереджав, що користувачі, які її не приймуть, будуть обмеженні у користування месенджером.
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