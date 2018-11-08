Сегодня вечером в метро изменится график работы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В связи с проведением футбольного матча между украинской и французской командами в четверг, 8 ноября, изменят работу три станции метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП “Киевский метрополитен”.
“8 ноября с 18:55 до 19:55 в связи с футбольным матчем „Динамо“-„Ренн“ на НСК „Олимпийский“ изменят работу три станции метрополитена”, — говорится в сообщении.
В частности, передвижения будет ограничено в следующих направлениях:
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- станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход;
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- станция "Дворец спорта" — на выход;
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- станция "Площадь Льва Толстого“ — на вход.
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Остановки на “Олимпийской” не будет.
После игры возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.
Ранее УНН сообщал, что 8 ноября в Киеве состоится футбольный матч “Динамо” (Украина) — “Ренн” (Франция).
Напомним, до 31 декабря продолжается реконструкция станции метро “Святошин”.