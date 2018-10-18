Станцію метро "Святошин" ремонтуватимуть до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Капітальний ремонт станції метро “Святошин” триватиме до 31 грудня 2018 року. Про це йдеться у наказі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
“Ремонт станції метро „Святошин“ продовжено до кінця цього року”, — йдеться у повідомленні.
Попередньо планувалося, що ремонт станції буде завершено наприкінці вересня, утім через складність робіт підряднику знадобилося більше часу на їх виконання. Як нагадали у КП “Київський метрополітен”, на “Святошині” впроваджується пілотний проект з улаштування ліфтів.
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Окрім того, у рамках ремонту станції передбачено:
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- заміну архітектурного оздоблення вестибюлів, платформи та підземних переходів;
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- заміну електрообладнання, електричних та слабкострумних кабелів, сантехнічного обладнання, системи часофікації;
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- заміну вікон кас та вхідних/вихідних груп дверей типу “Метро”;
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- заміну систем автоматичного проходу пасажирів, кабін контролерів;
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- заміну оздоблення накриття 6 виходів із підземного переходу;
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- заміну гранітного покриття сходових маршів 6 виходів із підземного переходу;
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- роботи із гідроізоляції станції;
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- заміну пристроїв телеспостереження, гучномовного оповіщення, пожежної та охоронної сигналізації, приборів освітлення;
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- улаштування тактильних смуг для людей із вадами зору;
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- заміну пасажирської навігації, тощо.
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Також передбачено благоустрій прилеглої до станції метро території.
Нагадаємо, з 24 лютого 2018 року було закрито на капітальний ремонт станції метро “Святошин”, у зв’язку з чим вихід до проспекту Перемоги, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а також підземний перехід не працюватимуть.