Станция метро "Святошин" будут ремонтировать до конца года

“Ремонт станции метро ”Святошин“ продлен до конца этого года”, — говорится в сообщении.

Предварительно планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября, впрочем из-за сложности работ подрядчику потребовалось больше времени на их выполнение. Как напомнили в КП “Киевский метрополитен”, на “Святошино” внедряется пилотный проект по устройству лифтов.

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Кроме того, в рамках ремонта станции предусмотрены:



замена архитектурного убранства вестибюлей, платформы и подземных переходов;



замена электрооборудования, электрических и слаботочных кабелей, сантехнического оборудования, системы отсчета времени;



замена окон касс и входных / выходных групп дверей типа “Метро”;



замена систем автоматического прохода пассажиров, кабин контроллеров;



замена отделки накрытия 6 выходов из подземного перехода;



замена гранитного покрытия лестничных маршей 6 выходов из подземного перехода;



работы по гидроизоляции станции;



замена устройств теленаблюдения, оповещения, пожарной и охранной сигнализации, приборов освещения;



устройство тактильных полос для людей с нарушениями зрения;



замена пассажирской навигации и тому подобное.



Также предусмотрено благоустройство прилегающей к станции метро территории.

Напомним, с 24 февраля 2018 года была закрыта на капитальный ремонт станция метро “Святошин”, в связи с чем выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а также подземный переход работать не будут.