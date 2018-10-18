Станция метро "Святошин" будут ремонтировать до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Капитальный ремонт станции метро “Святошин” продлится до 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
“Ремонт станции метро ”Святошин“ продлен до конца этого года”, — говорится в сообщении.
Предварительно планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября, впрочем из-за сложности работ подрядчику потребовалось больше времени на их выполнение. Как напомнили в КП “Киевский метрополитен”, на “Святошино” внедряется пилотный проект по устройству лифтов.
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Кроме того, в рамках ремонта станции предусмотрены:
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- замена архитектурного убранства вестибюлей, платформы и подземных переходов;
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- замена электрооборудования, электрических и слаботочных кабелей, сантехнического оборудования, системы отсчета времени;
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- замена окон касс и входных / выходных групп дверей типа “Метро”;
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- замена систем автоматического прохода пассажиров, кабин контроллеров;
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- замена отделки накрытия 6 выходов из подземного перехода;
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- замена гранитного покрытия лестничных маршей 6 выходов из подземного перехода;
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- работы по гидроизоляции станции;
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- замена устройств теленаблюдения, оповещения, пожарной и охранной сигнализации, приборов освещения;
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- устройство тактильных полос для людей с нарушениями зрения;
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- замена пассажирской навигации и тому подобное.
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Также предусмотрено благоустройство прилегающей к станции метро территории.
Напомним, с 24 февраля 2018 года была закрыта на капитальный ремонт станция метро “Святошин”, в связи с чем выход к проспекту Победы, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а также подземный переход работать не будут.