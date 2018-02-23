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Завтра в Києві почнуть капітальний ремонт станції метро "Святошин"

Завтра в Києві почнуть капітальний ремонт станції метро "Святошин"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Цієї суботи, 24 лютого, розпочнеться капітальний ремонт станції метро “Святошин”, у зв’язку з чим вихід до проспекту Перемоги, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а також підземний перехід не працюватимуть. Про це з посиланням на КП “Київський метрополітен” повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

У години “пік” для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).

На станції заплановано встановити 5 ліфтів для маломобільних груп населення, замінити двері та облаштувати проходи для візків, оновити системи навігації та монтувати тактильну плитку для пасажирів, із урахуванням доступності для людей із інвалідністю. Також проектом передбачено: встановити відеокамери на станції та у переходах, відремонтувати й замінити облицювання, підвищити рівень протипожежного захисту, встановити енергозберігаюче освітлення, замінити лавки та поручні тощо.

Ремонтні роботи триватимуть до жовтня 2018 року.

Нагадаємо, на період капітального ремонту станції столичного метрополітену “Святошин”, що триватиме з кінця лютого до кінця травня, організовано додаткову зупинку для автобусних і тролейбусних маршрутів.

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