Завтра в Киеве начнут капитальный ремонт станции метро "Святошин"

В часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

На станции планируется установить 5 лифтов для маломобильных групп населения, заменить двери и обустроить проходы для тележек, обновить системы навигации и монтировать тактильную плитку для пассажиров, с учетом доступности для людей с инвалидностью. Также проектом предусмотрено: установить видеокамеры на станции и в переходах, отремонтировать и заменить облицовку, повысить уровень противопожарной защиты, установить энергосберегающее освещение, заменить скамейки и поручни тому подобное.

Ремонтные работы продлятся до октября 2018 года.

Напомним, на период капитального ремонта станции столичного метрополитена "Святошин", который продлится с конца февраля до конца мая, организована дополнительная остановка для автобусных и троллейбусных маршрутов.