Футболіст “Динамо” назвав необхідний фактор для перемоги над “Ренном”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський поділився очікуваннями перед зустріччю в четвертому турі групової стадії Ліги Європи із французьким “Ренном”, інформує УНН із посиланням на прес-службу клубу.
“Перш за все, необхідно зіграти агресивніше в атаці, ніж це було у Франції. Щодо суперника, то потрібно не дати їм використовувати контратаки та перекрити фланги. Якщо виконаємо це, то проблем не має бути”, — наголосив Буяльський.
Про свою улюблену позицію на полі півзахисник сказав наступне: “комфортно там, де бачить тренер, де я більш корисний для команди. Але за своїми відчуттями можу сказати, що комфортніше діяти з глибини, де більше зустрічаєшся з м’ячем. У той же час у Франції після вилучення головний тренер трохи змінив тактику, поставив мене на правому фланзі, після чого вдалося забити переможний м’яч”.
Додамо, що завтрашній поєдинок киян та французів розсудить шотландська бригада арбітрів на чолі Джона Бітона.