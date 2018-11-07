Футболист "Динамо" назвал необходимый фактор для победы над "Ренном"

“Прежде всего, необходимо сыграть более агрессивно в атаке, чем это было во Франции. Относительно соперника, то нужно не дать им использовать контратаки и перекрыть фланги. Если выполним это, то проблем не должно быть”, — подчеркнул Буяльский.

О своей любимой позиции на поле полузащитник сказал следующее: “комфортно там, где видит тренер, где я более полезен для команды. Но по своим ощущениям могу сказать, что комфортнее действовать из глубины, где больше встречаешься с мячом. В то же время во Франции после изъятия главный тренер немного изменил тактику, поставил меня на правом фланге, после чего удалось забить победный мяч”.

Добавим, что завтрашний поединок киевлян и французов рассудит шотландская бригада арбитров во главе Джона Битона.