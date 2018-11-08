Сьогодні ввечері у метро зміниться графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У зв’язку із проведенням футбольного матчу між українською і французькою командами у четвер, 8 листопада, змінять роботу три станції метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП “Київський метрополітен”.
“8 листопада із 18:55 до 19:55 у зв’язку із футбольним матчем „Динамо“ — „Ренн“ на НСК „Олімпійський“ змінять роботу три станції метрополітену”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, пересування буде обмежено у таких напрямах:
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- станцію “Олімпійську” буде зачинено на вхід та вихід;
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- станцію “Палац спорту” — на вихід;
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- станцію “Площа Льва Толстого” — на вхід.
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Зупинки на “Олімпійській” не буде.
Після гри можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.
Раніше УНН повідомляв, що 8 листопада у Києві відбудеться футбольний матч „Динамо“ (Україна) — „Ренн“ (Франція).
Нагадаємо, до 31 грудня триває реконструкція станції метро “Святошин”.