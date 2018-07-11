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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45080 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126101 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 133513 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169853 просмотра

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Сегодня абитуриенты сдают экзамен в магистратуру по иностранному языку

Сегодня абитуриенты сдают экзамен в магистратуру по иностранному языку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В среду, 11 июля, с 8:45 до 9:45 украинские абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО в магистратуру. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.

“11 июля 2018 года с 8:45 до 9:45 поступающие в магистратуру будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО”, — говорится в сообщении.

Напоминаем,  в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний “Гуманитарные науки” (кроме специальности “Филология”), “Социальные и поведенческие науки”, “Журналистика”, “Право”, “Сфера обслуживания” и “Международные отношения”.

В частности, все они должны пройти ЕВЭ по иностранному языку — английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Поступающие на “Право” и “Международное право”, кроме ЕВЭ, будут сдавать также единый специальный вступительный экзамен (ЕСВЭ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям.

Основная сессия ЕВЭ состоится 11 июля, ЕСВЭ — 13 июля.

Отметим, что во время кампании ВНО-2018 пороговый балл от общего количества тех, кто сдавал ВНО, по иностранным языкам преодолели: английскому языку — 87%, немецкой — 82%, французскому — 86%, испанскому — 88%.

Внешнее независимое оценивание проходило с 22 мая по 13 июня. Всего на тестировании в 2018 году было зарегистрировано 335 843 человек.

Ранее были обнародованы результаты ВНО по семи предметам.

Украинские Национальные Новости

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