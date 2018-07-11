Сьогодні вступники складають іспит до магістратури з іноземної мови
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У середу, 11 липня, з 08:45 до 09:45 українські вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО до магістратури. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“11 липня 2018 року з 08:45 до 09:45 вступники до магістратури складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО”, — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що цього року тестування за технологією ЗНО для вступу в магістратуру складатимуть вступники на спеціальності галузей знань “Гуманітарні науки” (крім спеціальності “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Право”, “Сфера обслуговування” та “Міжнародні відносини”.
Зокрема, всі вони мають скласти ЄВІ з іноземної мови — англійської, або німецької, або французької, або іспанської. Вступники на “Право” та “Міжнародне право”, окрім ЄВІ, складатимуть також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.
Основна сесія ЄВІ відбудеться 11 липня, ЄФВВ — 13 липня.
Зазначимо, що під час кампанії ЗНО-2018 пороговий бал від загальної кількості тих, хто складав ЗНО, подолали з іноземних мов: англійської мови — 87%, німецької — 82%, французької — 86%, іспанської — 88%.
Зовнішнє незалежне оцінювання проходило з 22 травня до 13 червня. Загалом на тестуванні у 2018 році було зареєстровано 335 843 людей.
Раніше було оприлюднено результати ЗНО із семи предметів.