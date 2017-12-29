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На пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 250 автомобилей

Киев • УНН

 • 9883 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В пятницу утром на контрольных пунктах въезда-выезда образовались очереди, в частности на КПВВ "Марьинка" было 250 автомобилей, а на "Майорском" - 150. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

На пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 250 автомобилей

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 50/150; „Марьинка“ — 50/200; „Новотроицкое“ — 15/5; „Гнутово“ — 50/60”, — говорится в сообщении.

Всего в четверг на КПВВ было оформлено 37,7 тысячи человек и 5000 транспортных средств: “Майорское” — 10 180 человек и 1245 транспортных средств; “Марьинка” — 9620 человек и 1765 транспортных средств; “Новотроицкое” — 7105 человек и 1250 транспортных средств; “Гнутово” — 3740 человек и 830 транспортных средств; “Станица Луганская” — 7030 человек.

Как сообщал УНН, на время новогодних и рождественских праздников пограничная служба усилит меры безопасности.

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