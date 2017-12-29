Сьогодні вранці на пункті пропуску "Мар'їнка" утворились черги із 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У п'ятницю вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду утворилися черги, зокрема на КПВВ "Мар'їнка" було 250 автівок, а на "Майорському" - 150. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 50/150; “Мар’їнка” – 50/200; “Новотроїцьке” – 15/5; “Гнутове” – 50/60", - сказано у повідомленні.
Загалом у четвер у КПВВ було оформлено 37,7 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів: “Майорське” – 10 180 осіб та 1245 транспортних засобів; “Мар’їнка” – 9620 осіб та 1765 транспортних засобів; “Новотроїцьке” – 7105 осіб та 1250 транспортних засобів; “Гнутове” – 3740 осіб та 830 транспортних засобів; “Станиця Луганська” – 7030 осіб.
Як повідомляв УНН, на час новорічно-різдвяних свят прикордонна служба посилить заходи безпеки.