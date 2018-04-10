Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" в домашнем поединке четвертьфинала попытается добиться положительного результата после поражения в первой игре от "Ливерпуля" 0:3.

Это третье двухматчевое противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Два первых (оба в рамках Кубка английской лиги) выиграли "мерсисайдцы". В обоих случаях "Ливерпуль" в результате завоевывал трофей.

После поражения в гостях в первом еврокубковом матче "Сити" выходил в следующий раунд только в двух из шести случаев. А "красные" четыре раза начинали двухматчевые еврокубковые противостояния с домашних побед со счетом 3:0 и каждый раз проходили дальше.

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Однако выездная статистика "Ливерпуля" дает шансы команде Александра Зинченко, ведь "красные" никогда не выигрывали в еврокубках в гостях у соотечественников - 5 ничьих и 4 поражения. В 17 последних еврокубковых матчах в гостях "Ливерпуль" одержал всего четыре победы.

Примечательно, что под вопросом участие лидера "Ливерпуля" Салаха (пах). Точно не сыграют Хендерсон (дисквалификация), Джан (спина), Гомес (голеностоп), Лаллана (мышечная травма), Матип (бедро). У "Манчестера" пропускают баталию Менди (колено) и Стоунз (приводящая мышца).

В другом противостоянии "Роме" на домашнем стадионе необходимо осуществить настоящий подвиг, чтобы взять у "Барселоны" реванш за поражение 1:4 в первой встрече и выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

С 2008 по 2013 год "сине-гранатовые" неизменно участвовали как минимум в полуфинале Лиги чемпионов, а вот в двух последних розыгрышах (и в трех из четырех последних) завершали борьбу на стадии 1/4 финала.

Отметим, что статистика "Барселоны" в гостевых матчах с клубами серии А составляет 6 выигрышей, 10 ничьих и 6 поражений. Также каталонцы не смогли выиграть в шести последних таких встречах.

Добавим также, оба поединка стартуют в 21:45.