Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

ukru
Ексклюзив
14:20 • 103512 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 102426 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 212555 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 159504 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 238369 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 184061 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 219622 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 225342 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243007 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134882 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 168164 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 116877 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 105182 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 77565 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 59500 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 37535 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 103518 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 212559 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 238372 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 247025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 47685 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 44001 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 59500 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 105182 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 116877 перегляди
Актуальне
Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10193 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У матчах у Манчестері та Римі стануть відомими імена перших клубів півфіналістів Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Манчестер Сіті” у домашньому поєдинку-відповіді чвертьфіналу спробує добитися позитивного результату після поразки у першій грі від “Ліверпуля” 0:3.

Це третє двоматчеве протистояння “Ліверпуля” і “Манчестер Сіті”. Два перших (обидва в рамках Кубка англійської ліги) виграли “мерсисайдці”. В обох випадках “Ліверпуль” в результаті завойовував трофей.

Після поразки в гостях у першому єврокубковому матчі “Сіті” виходив в наступний раунд тільки в двох з шести випадків. Натомість “червоні” чотири рази починали двоматчеві єврокубкові протистояння з домашніх перемог з рахунком 3:0 і щоразу проходили далі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко проведе жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Проте виїзна статистика “Ліверпуля” дає шанси команді Олександра Зінченка, адже “червоні” ніколи не вигравали в єврокубках в гостях у співвітчизників — 5 нічиїх і 4 поразки. В 17 останніх єврокубкових матчах в гостях “Ліверпуль” здобув лише чотири перемоги.

Примітно, що під питанням участь лідера"Ліверпуля" Салаха (пах). Точно не зіграють Хендерсон (дискваліфікація), Джан (спина), Гомес (гомілкостоп), Лаллана (м’язова травма), Матіп (стегно). У “Манчестера” пропускатимуть баталію Менді (коліно) та Стоунз (привідний м’яз).

В іншому протистоянні “Ромі” на домашньому стадіоні необхідно здійснити справжній подвиг, щоб взяти у “Барселони” реванш за поразку 1:4 в першій зустрічі і вийти в півфінал Ліги чемпіонів УЄФА.

З 2008 по 2013 рік “синьо-гранатові” незмінно брали участь як мінімум в півфіналі Ліги чемпіонів, а ось в двох останніх розіграшах (і в трьох з чотирьох останніх) завершувала боротьбу на стадії 1/4 фіналу.

Зазначимо, що статистика “Барселони” в гостьових матчах з клубами серії А становить 6 виграшів, 10 нічиїх та 6 поразок. Також каталонці не змогли виграти в шести останніх таких зустрічах.

Додамо також, обидва поєдинки стартуватимуть о 21:45.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90