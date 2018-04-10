Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У матчах у Манчестері та Римі стануть відомими імена перших клубів півфіналістів Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Манчестер Сіті” у домашньому поєдинку-відповіді чвертьфіналу спробує добитися позитивного результату після поразки у першій грі від “Ліверпуля” 0:3.
Це третє двоматчеве протистояння “Ліверпуля” і “Манчестер Сіті”. Два перших (обидва в рамках Кубка англійської ліги) виграли “мерсисайдці”. В обох випадках “Ліверпуль” в результаті завойовував трофей.
Після поразки в гостях у першому єврокубковому матчі “Сіті” виходив в наступний раунд тільки в двох з шести випадків. Натомість “червоні” чотири рази починали двоматчеві єврокубкові протистояння з домашніх перемог з рахунком 3:0 і щоразу проходили далі.
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Проте виїзна статистика “Ліверпуля” дає шанси команді Олександра Зінченка, адже “червоні” ніколи не вигравали в єврокубках в гостях у співвітчизників — 5 нічиїх і 4 поразки. В 17 останніх єврокубкових матчах в гостях “Ліверпуль” здобув лише чотири перемоги.
Примітно, що під питанням участь лідера"Ліверпуля" Салаха (пах). Точно не зіграють Хендерсон (дискваліфікація), Джан (спина), Гомес (гомілкостоп), Лаллана (м’язова травма), Матіп (стегно). У “Манчестера” пропускатимуть баталію Менді (коліно) та Стоунз (привідний м’яз).
В іншому протистоянні “Ромі” на домашньому стадіоні необхідно здійснити справжній подвиг, щоб взяти у “Барселони” реванш за поразку 1:4 в першій зустрічі і вийти в півфінал Ліги чемпіонів УЄФА.
З 2008 по 2013 рік “синьо-гранатові” незмінно брали участь як мінімум в півфіналі Ліги чемпіонів, а ось в двох останніх розіграшах (і в трьох з чотирьох останніх) завершувала боротьбу на стадії 1/4 фіналу.
Зазначимо, що статистика “Барселони” в гостьових матчах з клубами серії А становить 6 виграшів, 10 нічиїх та 6 поразок. Також каталонці не змогли виграти в шести останніх таких зустрічах.
Додамо також, обидва поєдинки стартуватимуть о 21:45.