Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

"Реал" - "Бавария". За последние шесть сезонов жребий в третий раз поднял эти клубы, и каждый выиграл по одному противостоянию. Всего "Реал" и "Бавария" десять раз встречались в плей-офф еврокубков (все десять - в Кубке чемпионов/ Лиге чемпионов) и выиграли по пять раз. В целом это 24-й матч между "Баварией" и "Реалом". Никакие другие клубы не играли в турнирах УЕФА друг против друга так часто.

"Реал" в этом розыгрыше еще не проигрывал. Для мадридцев седьмой четвертьфинал подряд. Они могут стать первой командой, которая защитила трофей в эру Лиги чемпионов.

Примечательно, что в истории Лиги чемпионов было только два случая, когда команда проходила дальше, уступив в первом матче на своем поле. В полуфинале сезона 1995/96 "Аякс" превзошел "Панатинаикос" (0:1 дома, 3:0 в гостях), а в 1/8 финала сезона 2010/11 "Интернационале" одолел "Баварию" (0:1 дома, 3:2 в гостях).

В будущем противостоянии с "галактикос" не сыграет Пепе (перелом ребра), Варан (задняя мышца бедра), и Бейл (икроножная мышца). Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Хави Мартинеса.

"Лестер" - "Атлетико". Действующий чемпион Англии в предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов только побеждал. Зато "Атлетико" в нынешнем сезоне выиграл три из четырех гостевых матчей Лиги чемпионов.

У хозяев поединок из-за дисквалификации пропустит Хут, выход Моргана на поле под вопросом. Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Тьягу (колено), Врсалько (колено) и Аугусто Фернандеса (колено).

Как сообщал УНН, УЕФА обеспокоен возможными террористическими атаками финала Лиги чемпионов.