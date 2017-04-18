Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100230 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151667 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111843 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103799 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106910 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103434 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152415 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9199 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Розыгрыш самого престижного клубного международного европейского турнира Лиги чемпионов продолжится двумя поединками в ответ в рамках 1/4 финала, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Реал" - "Бавария". За последние шесть сезонов жребий в третий раз поднял эти клубы, и каждый выиграл по одному противостоянию. Всего "Реал" и "Бавария" десять раз встречались в плей-офф еврокубков (все десять - в Кубке чемпионов/ Лиге чемпионов) и выиграли по пять раз. В целом это 24-й матч между "Баварией" и "Реалом". Никакие другие клубы не играли в турнирах УЕФА друг против друга так часто.

"Реал" в этом розыгрыше еще не проигрывал. Для мадридцев седьмой четвертьфинал подряд. Они могут стать первой командой, которая защитила трофей в эру Лиги чемпионов.

Примечательно, что в истории Лиги чемпионов было только два случая, когда команда проходила дальше, уступив в первом матче на своем поле. В полуфинале сезона 1995/96 "Аякс" превзошел "Панатинаикос" (0:1 дома, 3:0 в гостях), а в 1/8 финала сезона 2010/11 "Интернационале" одолел "Баварию" (0:1 дома, 3:2 в гостях).

В будущем противостоянии с "галактикос" не сыграет Пепе (перелом ребра), Варан (задняя мышца бедра), и Бейл (икроножная мышца). Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Хави Мартинеса.

"Лестер" - "Атлетико". Действующий чемпион Англии в предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов только побеждал. Зато "Атлетико" в нынешнем сезоне выиграл три из четырех гостевых матчей Лиги чемпионов.

У хозяев поединок из-за дисквалификации пропустит Хут, выход Моргана на поле под вопросом. Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Тьягу (колено), Врсалько (колено) и Аугусто Фернандеса (колено).

Как сообщал УНН, УЕФА обеспокоен возможными террористическими атаками финала Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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