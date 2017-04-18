Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Розіграш найпрестижнішого клубного міжнародного європейського турніру Ліги чемпіонів продовжиться двома поєдинками у відповідь в рамках 1/4 фіналу, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Реал" – "Баварія". За останні шість сезонів жереб втретє звів ці клуби, і кожен виграв по одному протистоянню. Всього "Реал" і "Баварія" десять разів зустрічалися в плей-оф єврокубків (всі десять - в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів) і виграли по п'ять разів. Загалом це 24-й матч між "Баварією" і "Реалом". Ніякі інші клуби не грали в турнірах УЄФА один проти одного так часто.
"Реал" в цьому розіграші ще не програвав. Для мадридців це сьомий чвертьфінал поспіль. Вони можуть стати першою командою, котра захистила трофей в еру Ліги чемпіонів.
Примітно, що в історії Ліги чемпіонів було лише два випадки, коли команда проходила далі, поступившись у першому матчі на своєму полі. У півфіналі сезону 1995/96 "Аякс" перевершив "Панатінаїкос" (0:1 вдома, 3:0 в гостях), а в 1/8 фіналу сезону 2010/11 "Інтернаціонале" здолав "Баварію" (0:1 вдома, 3:2 в гостях).
У майбутньому протистоянні за "галактікос" не зіграє Пепе (перелом ребра), Варан (розтягнення задньої поверхні стегна), і Бейл (литковий м'яз). Карло Анчелотті не зможе розраховувати на дискваліфікованого Хаві Мартінеса.
"Лестер" – "Атлетіко". Чинний чемпіон Англії в попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів тільки перемагав. Натомість "Атлетіко" у нинішньому сезоні виграв три з чотирьох гостьових матчів Ліги чемпіонів.
У господарів поєдинок через дискваліфікацію пропустить Хут, вихід Моргана на поле під питанням. Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на Тьягу (коліно), Врсалько (коліно) та Аугусто Фернандеса (коліно).
Як повідомляв УНН, УЄФА занепокоєний можливими терористичними атаками фіналу Ліги чемпіонів.