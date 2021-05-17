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Сегодня Высший антикоррупционный суд проведет заседание по делу Гладковского-младшего

Киев • УНН

 • 20454 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд 17 мая проведет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря. Об этом информируют в ВАКС, пишет УНН.

Сегодня Высший антикоррупционный суд проведет заседание по делу Гладковского-младшего

Детали

В суд 29 апреля поступило ходатайство адвоката Гладковского, в котором тот сообщил об участии в следственных действиях и поэтому не сможет явиться в суд.

Поэтому коллегия судей, на основании заявлений сторон судебного процесса, принял решение перенести подготовительное судебное заседание по делу ООО “Оптимумспецдеталь” на 17 мая.

Контекст

По данным следствия, усилиями подозреваемого Гладковского-младшего в 2015-2017 гг. ООО “Оптимумспецдеталь” получало преференции при заключении договоров и расчетах с предприятиями “Укроборонпрома”. За это он, как указано, имел выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, по данным НАБУ, только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия его квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины (“Злоупотребление влиянием”).

О подозрении ему НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года. Обвинительный акт направили в суд 26 апреля.

Дело коррупции в оборонке

Дело коррупции в оборонке шире. Еще в начале марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Это произошло после того, как журналисты-расследователи опубликовали несколько частей расследования о схемах хищения миллионов и откаты в оборонке.

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП “Спецтехноэкспорт”, входящего в Укроборонпром. Их считают причастными к растрате средств госпредприятия на 55,5 млн грн.

К слову, именно на фоне огласки об этом деле происходили дебаты между Порошенко и тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Среди “стадионных обещаний” Зеленского было и то, что касалось этого вопроса — оно, по некоторым оценкам, сыграло тогда не последнюю роль во время избирательной кампании. Зеленский обещал, что “все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку”. Но, согласно анализу КИУ, одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается именно начала в Украине процесса деолигархизации.

В то же время, в том же 2019 году Национальное антикоррупционное бюро выявило, что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией “Богдан Моторс”, конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем нанес ущерб государству на сумму более 17,44 миллиона гривен. В “Богдан Моторс” эту информацию опровергают.

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19 октября 2019 года ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.

В начале июня 2020 года досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

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