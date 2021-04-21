Антикорупціонери не впоралися з головною “стадіонною обіцянкою” Зеленського - КВУ

Деталі

Серед іншого КВУ згадав одну з головних, яка відіграла тоді вирішальну роль в ході виборчої кампанії. Мова про корупційний скандал в “Укроборонпромі” і причетність до нього людей з оточення Порошенка. Зеленський обіцяв, що “всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”. Але Свинарчуки-Гладковські досі не за гратами.

“Одна з основних невиконаних обіцянок В. Зеленського стосується початку в Україні процесу деолігархізації. Попри низку заяв, принципово важливих дій в цьому напрямку владою зроблено не було. Як зазначають ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не відбулося гучних корупційних посадок, які б стосувалися попередньої влади і які обіцяв забезпечити В.Зеленський”, — зазначили в КВУ.

Доповнення

Розслідуванням корупційного скандалу в обороннйі сфері займалися НАБУ та САП, які самі в ньому і фігурували. В одному з інтерв’ю тодішній керівник САП Назар Холодницький сказав, що корупцію в “Укроборонпромі” проморгав Максим Грищук — сьогодні він пішов на підвищення і став в.о. керівника САП.

“Відсторонив (старшого прокурора Максима Грищука — ред.) через те, що людина три роки „процесувала“ цю справу, і як процесуальний керівник, якщо хочете, проморгав ось ті всі порушення, які були. І я думаю, що це рішення правильне”, — коментував у 2019 році Холодницький.

Окрім того, що Грищук, як висловився Холодницький, проморгав корупцію, згодом він пішов на угоду з фігурантами справи — Андрієм Рогозою, який завдяки цьому міг уникнути реального покарання, якшо б суд затвердив угоду. Та суд відмовив Грищуку, зокрема через те, що він хотів позбавити Рогозу необхідності сплачувати штраф.

До теми

Нині від САП та НАБУ очікують реакції на публічні заяви щодо корупції в “Укрзалізниці”. Але антикорупціонери відмовляються розслідувати факти зловживань правління “УЗ”, які завдали державній компанії минулого року мільярдних збитків.

За однією з версій, САП та НАБУ прикривають зловживання звільненого у березні правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака та Іраклі Езугбая, бо можуть викрити “своїх”. Журналісти встановили схему зв’язків між першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою та Жмаком і Езубая через Михаїла Саакашвілі.