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Обвинувальний акт стосовно Гладковського-молодшого скерували до суду

Обвинувальний акт стосовно Гладковського-молодшого скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського - Ігоря. Про це поінформували у НАБУ та САП у понеділок, 26 квітня, передає УНН.

Цитата:

"26 квітня 2021 року прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення особи в отриманні неправомірної вигоди за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від ДК на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод", - йдеться у повідомленні САП.

У НАБУ уточнили, що йдеться про складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно особи, якій інкримінують одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором ДК "Укрспецекспорт". Йдеться про одного з восьми ймовірних учасників корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Деталі

Як повідомили у САП, за версією слідства, вказана особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств ДК "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій, яку розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь".

"У 2016 році організатори схеми звернулися до вищевказаної особи, близький родич якої на той час обіймав посади в РНБО та в Міжвідомчій комісії з питань ОПК, аби той вплинув на прийняття генеральним директором ДК з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від ДК на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод". Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству "Оптимумспецдеталь" у договорах на постачання товарів", - розповіли про справу у САП.

За даними САП, "результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП "ЖБТЗ", а потім на рахунки ТОВ "Оптимумспецдеталь" у сумі 7 100 196 гривень". "Після легалізації отриманих коштів, особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень", - додали у прокуратурі.

На сьогодні досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Раніше сьогодні, 26 квітня, Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт у справі "Оптимумспецдеталь", що мають скерувати до суду.

"Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 ("Зловживання впливом") КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - відзначили у САП.

За даними НАБУ, на переконання слідства, це — не єдиний випадок протиправної діяльності. Решта фактів досліджується.

Що було раніше

Днями Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря, підозрюваного у "справі корупції в оборонці". Так, у грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня. Після цього він тричі не з'являвся до САП для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Водночас на сайті відомства була розміщена ще одна повістка про виклик його до САП на 26 квітня. Він прийшов.

Про підозру йому НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року.

Справа корупції в оборонці

Справа корупції в оборонці ширша. Ще на початку березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі опублікували кілька частин розслідування про схеми розкрадання мільйонів та відкати в оборонці. 

Невдовзі після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП "Спецтехноекспорт", що входить до Укроборонпрому. Їх вважали причетними до розтрати коштів держпідприємства на 55,5 млн грн.

До слова, саме на тлі розголосу про цю справу відбувалися дебати між Порошенком та тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Серед “стадіонних обіцянок” Зеленського була й та, що стосувалася цього питання - вона, за деякими оцінками, відіграла тоді не останню роль під час виборчої кампанії. Зеленський обіцяв, що “всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”. Але, згідно з аналізом КВУ, одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується саме початку в Україні процесу деолігархізації.

У той же час, у тому ж 2019 році Національне антикорупційне бюро виявило, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією “Богдан Моторс”, кінцевим власником якої він був.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 10 мільйонів гривень. У “Богдан Моторс” цю інформацію спростовують.

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19 жовтня 2019 року ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов’язки, дію яких неодноразово продовжували.

На початку червня 2020 року досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.

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