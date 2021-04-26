Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд

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"26 апреля 2021 года прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт об обвинении лица в получении неправомерной выгоды за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от ГК в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", - говорится в сообщении САП.

В НАБУ уточнили, что речь идет о составленном детективами НАБУ обвинительном акте в отношении лица, которому инкриминируют получение 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором ГК "Укрспецэкспорт". Речь идет об одном из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Детали

Как сообщили в САП, по версии следствия, указанное лицо в 2016 году было привлечено к преступной схеме поставок комплектующих для военной техники на государственные предприятия ГК "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций, которую разработали двое граждан, которые фактически осуществляли управления обществом "Оптимумспецдеталь".

"В 2016 году организаторы схемы обратились к вышеуказанному лицу, близкий родственник которого в то время занимал должности в СНБО и в Межведомственной комиссии по вопросам ОПК, чтобы тот повлиял на принятие генеральным директором ГК по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" решения о предоставлении беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от ГК в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод". Планировалось, что за эти средства госпредприятие уплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров", - рассказали о деле в САП.

По данным САП, "результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривен". "После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду, эквивалентную 950 тыс. гривен", - добавили в прокуратуре.

На сегодня досудебное расследование в указанном производстве завершено. Ранее сегодня, 26 апреля, Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт по делу "Оптимумспецдеталь".

"Обвинительный акт по ч. 2 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") УК Украины направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отметили в САП.

По данным НАБУ, по мнению следствия, это - не единственный случай противоправной деятельности. Остальные факты исследуется.

Что было ранее

На днях Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря, подозреваемого по "делу коррупции в оборонке". Так, в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля. После этого он трижды не являлся в САП для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

В то же время на сайте ведомства была размещена еще одна повестка о вызове его в САП на 26 апреля. Он пришел.

О подозрении ему НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года.

Дело коррупции в оборонке

Дело коррупции в оборонке шире. Еще в начале марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Это произошло после того, как журналисты-расследователи опубликовали несколько частей расследования о схемах хищения миллионов и откаты в оборонке.

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в Укроборонпром. Их считают причастными к растрате средств госпредприятия на 55,5 млн грн.

К слову, именно на фоне огласки об этом деле происходили дебаты между Порошенко и тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Среди "стадионных обещаний" Зеленского было и то, что касалось этого вопроса - оно, по некоторым оценкам, сыграло тогда не последнюю роль во время избирательной кампании. Зеленский обещал, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку". Но, согласно анализу КИУ, одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается именно начала в Украине процесса деолигархизации.

В то же время, в том же 2019 году Национальное антикоррупционное бюро выявило, что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией "Богдан Моторс", конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем нанес ущерб государству на сумму более 17,44 миллиона гривен. В "Богдан Моторс" эту информацию опровергают.

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19 октября 2019 года ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.

В начале июня 2020 года досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.