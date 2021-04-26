Деталі

Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт у справі "Оптимумспецдеталь", що мають скерувати до суду.

Наразі відомо, що Ігор Гладковський, який вночі повернувся в Україну, не був затриманий після вручення обвинувального акту. Також відомо, що до САП він прибув самостійно.

Контекст

Днями Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря, підозрюваного у "справі корупції в оборонці". У бюро зазначили, що слідство "має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності".

Так, у грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня. Після цього він тричі не з'являвся до САП для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Водночас на сайті відомства була розміщена ще одна повістка про виклик його до САП на 26 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000770 від 24.12.2020.

За даними слідства, зусиллями підозрюваного Гладковського-молодшого у 2015-2017 рр. ТОВ “Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами “Укроборонпрому”. За це він, як зазначається, мав вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Дії його кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України (“Зловживання впливом”).

Про підозру йому НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року.

Справа корупції в оборонці

Справа корупції в оборонці ширша. Ще на початку березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі опублікували кілька частин розслідування про схеми розкрадання мільйонів та відкати в оборонці.

Невдовзі після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП "Спецтехноекспорт", що входить до Укроборонпрому. Їх вважали причетними до розтрати коштів держпідприємства на 55,5 млн грн.

До слова, саме на тлі розголосу про цю справу відбувалися дебати між Порошенком та тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Серед “стадіонних обіцянок” Зеленського була й та, що стосувалася цього питання - вона, за деякими оцінками, відіграла тоді не останню роль під час виборчої кампанії. Зеленський обіцяв, що “всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”. Але, згідно з аналізом КВУ, одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується саме початку в Україні процесу деолігархізації.

У той же час, у тому ж 2019 році Національне антикорупційне бюро виявило, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією “Богдан Моторс”, кінцевим власником якої він був.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 10 мільйонів гривень. У “Богдан Моторс” цю інформацію спростовують.

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19 жовтня 2019 року ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов’язки, дію яких неодноразово продовжували.

На початку червня 2020 року досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.