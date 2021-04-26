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Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт

Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт

Киев  •  УНН

 • 15656 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Игорю Гладковскому, который сегодня прибыл для проведения следственных действий в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, вручили обвинительный акт. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт по делу "Оптимумспецдеталь", которое должны направить в суд.

Известно, что Игорь Гладковський, который ночью вернулся в Украину, не был задержан после вручения обвинительного акта. Также известно, что в САП он прибыл самостоятельно.

Контекст

На днях Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря, подозреваемого по "делу коррупции в оборонке". В бюро отметили, что следствие "имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности".

Так, в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля. После этого он трижды не являлся в САП для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

В то же время на сайте ведомства была размещена еще одна повестка о вызове его в САП на 26 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования в уголовном производстве №52020000000000770 от 24.12.2020.

По данным следствия, усилиями подозреваемого Гладковского-младшего в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетах с предприятиями "Укроборонпрома". За это он, как указано, имел выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия его квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

О подозрении ему НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года.

Дело коррупции в оборонке

Дело коррупции в оборонке шире. Еще в начале марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Это произошло после того, как журналисты-расследователи опубликовали несколько частей расследования о схемах хищения миллионов и откаты в оборонке.

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в Укроборонпром. Их считают причастными к растрате средств госпредприятия на 55,5 млн грн.

К слову, именно на фоне огласки об этом деле происходили дебаты между Порошенко и тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Среди "стадионных обещаний" Зеленского было и то, что касалось этого вопроса - оно, по некоторым оценкам, сыграло тогда не последнюю роль во время избирательной кампании. Зеленский обещал, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку". Но, согласно анализу КИУ, одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается именно начала в Украине процесса деолигархизации.

В то же время, в том же 2019 году Национальное антикоррупционное бюро выявило, что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией "Богдан Моторс", конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем нанес ущерб государству на сумму более 17,44 миллиона гривен. В "Богдан Моторс" эту информацию опровергают.

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19 октября 2019 года ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.

В начале июня 2020 года досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

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