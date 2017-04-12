Сегодня отмечают Всемирный день авиации и космонавтики

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71745 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109722 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167762 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123202 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120758 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158555 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня отмечают Всемирный день авиации и космонавтики

Сегодня отмечают Всемирный день авиации и космонавтики

Киев  •  УНН

 • 18922 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Когда 12 апреля символизировало триумф советской космонавтики, важнейшим достижением которой стал космический полет Юрия Гагарина, передает УНН.

Празднование Всемирного дня авиации и космонавтики, конечно же, не обходится без воспоминаний о том, как в 1961 году состоялся исторический полет советского летчика-космонавта на орбиту Земли, который фактически открыл новую эпоху в освоении космоса. Этот легендарный полет длился всего 108 минут. Но он буквально за один день сделал Гагарина героем всемирного масштаба.

В наши дни виновники этого праздника - это люди, которые сделали огромный шаг в развитии космической техники, которые запускают на орбиту спутники, разрабатывают аппараты и отправляют их на исследование других космических объектов.

Также Всемирный день авиации и космонавтики - это повод вспомнить еще об одной историческое событие в развитии космонавтики: 4 октября 1957 на орбите Земли появился первый искусственный спутник.

Напомним, 31 марта, SpaceX повторно запустила ракету Falcon 9 , что стало прорывом в космической галози. Кроме того, современные космические компании инвестируют средства в космический туризм, например, SpaceX планирует осуществить полет с туристами вокруг Луны в 2018 году. С таким же заявлением выступил и основатель Amazon.

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