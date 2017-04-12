Сегодня отмечают Всемирный день авиации и космонавтики

Празднование Всемирного дня авиации и космонавтики, конечно же, не обходится без воспоминаний о том, как в 1961 году состоялся исторический полет советского летчика-космонавта на орбиту Земли, который фактически открыл новую эпоху в освоении космоса. Этот легендарный полет длился всего 108 минут. Но он буквально за один день сделал Гагарина героем всемирного масштаба.

В наши дни виновники этого праздника - это люди, которые сделали огромный шаг в развитии космической техники, которые запускают на орбиту спутники, разрабатывают аппараты и отправляют их на исследование других космических объектов.

Также Всемирный день авиации и космонавтики - это повод вспомнить еще об одной историческое событие в развитии космонавтики: 4 октября 1957 на орбите Земли появился первый искусственный спутник.

Напомним, 31 марта, SpaceX повторно запустила ракету Falcon 9 , что стало прорывом в космической галози. Кроме того, современные космические компании инвестируют средства в космический туризм, например, SpaceX планирует осуществить полет с туристами вокруг Луны в 2018 году. С таким же заявлением выступил и основатель Amazon.