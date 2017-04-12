Сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики

Святкування Всесвітнього дня авіації і космонавтики, звичайно ж, не обходиться без спогадів про те, як в 1961 році відбувся історичний політ радянського льотчика-космонавта на орбіту Землі, який фактично відкрив нову епоху в освоєнні космосу. Цей легендарний політ тривав усього 108 хвилин. Але він буквально за один день зробив Гагаріна героєм всесвітнього масштабу.

В наші дні винуватці цього свята — це люди, які зробили величезний крок у розвитку космічної техніки, які запускають на орбіту супутники, розробляють апарати і відправляють їх на дослідження інших космічних об’єктів.

Також Всесвітній день авіації та космонавтики — це привід згадати ще про одну історичну подію у розвитку космонавтики: 4 жовтня 1957 року на орбіті Землі з’явився перший штучний супутник.

Нагадаємо, 31 березня, SpaceX повторно запустила ракету Falcon 9, що стало проривом у космічній галузі. Крім того, сучасні космічні компанії інвестують кошти в космічний туризм, наприклад, SpaceX планує здійснити політ з туристами навколо Місяця в 2018 році. З такою ж заявою виступив і засновник Amazon.