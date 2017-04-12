Сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики. Колись 12 квітня символізувало тріумф радянської космонавтики, найважливішим досягненням якої став космічний політ Юрія Гагаріна, передає УНН.
Святкування Всесвітнього дня авіації і космонавтики, звичайно ж, не обходиться без спогадів про те, як в 1961 році відбувся історичний політ радянського льотчика-космонавта на орбіту Землі, який фактично відкрив нову епоху в освоєнні космосу. Цей легендарний політ тривав усього 108 хвилин. Але він буквально за один день зробив Гагаріна героєм всесвітнього масштабу.
В наші дні винуватці цього свята — це люди, які зробили величезний крок у розвитку космічної техніки, які запускають на орбіту супутники, розробляють апарати і відправляють їх на дослідження інших космічних об’єктів.
Також Всесвітній день авіації та космонавтики — це привід згадати ще про одну історичну подію у розвитку космонавтики: 4 жовтня 1957 року на орбіті Землі з’явився перший штучний супутник.
Нагадаємо, 31 березня, SpaceX повторно запустила ракету Falcon 9, що стало проривом у космічній галузі. Крім того, сучасні космічні компанії інвестують кошти в космічний туризм, наприклад, SpaceX планує здійснити політ з туристами навколо Місяця в 2018 році. З такою ж заявою виступив і засновник Amazon.