Сегодня отмечают пятую годовщину боев за Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине сегодня вспоминают бои за Мариуполь, которые прошли в этот день пять лет назад, передает УНН.
"Сегодня пятая годовщина боев за Мариуполь. Именно 9-го мая 2014 года наши мужественные украинские защитники отстаивали в адском столкновении город", - написала по этому случаю пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Как сообщал УНН, также сегодня - День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года.