Сьогодні відзначають п'яту річницю боїв за Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні сьогодні згадують бої за Маріуполь, які відбулися у цей день п'ять років тому, передає УНН.
"Сьогодні п'ята річниця боїв за Маріуполь. Саме 9-го травня 2014 року наші мужні українські захисники відстоювали у пекельному зіткненні місто", - написала з цієї нагоди прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
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Як повідомляв УНН, також сьогодні - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, починаючи із 2016 року.