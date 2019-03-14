Сегодня отмечают Международный день числа Пи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, в мире отмечают Международный день числа Пи, передает УНН.
Этот праздник был учрежден в 1987 году физиком из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) дата 14 марта - 3/14 - и время 1:59 совпадает с первыми разрядами числа Пи=3,14159. С тех пор каждый год люди, не равнодушные к математике, отмечают День числа Пи.
Если быть точным, то приветствовать окружающих с днем Пи (только будьте осторожны, многие могут вас не так понять) нужно сегодня в 1:59, соответствия цифр числа пи 3,1415926.
Число Пи - математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру. Обозначается буквой греческого алфавита. Мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 000 знаков после запятой за 9 часов 27 минут.
Отметим, также день Пи совпадает с днем рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна, который разработал ряд теорий, определив ход развития современной физики.
Как сообщал УНН, в этот день на 77 году жизни скончался Стивен Хокинг.
Справка УНН: Число Пи - это известная математическая константа, определяется в Евклидовой геометрии как отношение длины окружности к ее диаметру.