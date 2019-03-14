Сьогодні відзначають Міжнародний день числа Пі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають Міжнародний день числа Пі, передає УНН.
Це свято було засноване у 1987 році фізиком з Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць/число) дата 14 березня – 3/14 – і час 1:59 збігається з першими розрядами числа Пі = 3,14159. З того часу кожен рік люди не байдужі до математики відзначають День числа Пі.
Якщо бути точним, то вітати оточуючих з днем Пі потрібно сьогодні в 1:59, відповідності до цифр числа Пі- 3,1415926.
Число Пі - математична постійна, рівна відношенню довжини кола до її діаметру. Позначається буквою грецького алфавіту. Світовий рекорд із запам'ятовування знаків числа Пі після коми належить 21-річному індійському студенту Раджвиру Міна, який у березні 2015 року відтворив 70 000 знаків після коми за 9 годин 27 хвилин.
Зазначимо, також день Пі співпадає з днем народження видатного вченого Альберта Ейнштейна, який розробив ряд теорій, визначивши хід розвитку сучасної фізики.
Як повідомляв УНН, у цей день на 77 році життя помер Стівен Хокінг.
Довідка УНН: Число Пі - це найвідоміша математична константа, що визначається в Евклідовій геометрії як відношення довжини кола до його діаметра.