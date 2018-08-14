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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня отмечают Медовый Спас

Киев • УНН

 • 17535 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине 14 августа отмечают праздник Маковея - иначе Первый Спас, Спас на воде, Медовый Спас - народное название православного праздника Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который отмечается в первый день Успенского поста, сообщает УНН.

Сегодня отмечают Медовый Спас

В августе есть три праздника, которые называются Спас, и первый из них - Медовый Спас - отмечается 14 августа. В этот день когда-то начинали собирать мед.

С этого дня начинается "спасовка" - пост, который длится две недели.

В этот день в церквях святят воду, цветы и мак.

На Маковея каждый имел букет цветов, в котором обязательно присутствуют большие спелые головки мака. Такой букет называется "маковейчик" или "маковейка" и в нем могут быть и бархатцы, и георгины, и астры, и гвоздики, и барвинок, а также различные травы (которые в народе называют зельем): васильки, мята, чабрец, любисток, петровы батоги, полынь, тысячелистник и другие.

Украинские Национальные Новости

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